Roma, 21 dic. (Adnkronos) - "Per il @Mov5Stelle il confronto è il sale della democrazia. Al lavoro con i rappresentanti dei sindacati per parlare di futuro: stop delocalizzazioni e licenziamenti selvaggi, pensioni, lotta a salari bassi e precariato soprattutto per giovani e donne". Così il leader M5S, Giuseppe Conte, su twitter.