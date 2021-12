"Grindeks" celebra il suo 75° anniversario

21 dicembre 2021 a

RIGA, Lettonia, 21 dicembre 2021 /PRNewswire/ -- Oggi, 21 dicembre, JSC "Grindeks", il principale produttore farmaceutico degli Stati baltici, festeggia il suo 75° anniversario. In questi 75 anni, "Grindeks" è diventata un'azienda globale del settore farmaceutico e ha aiutato milioni di pazienti in tutto il mondo.

Origini e sviluppo di "Grindeks"

Le origini di "Grindeks" risalgono al 1946, quando lo stabilimento vitamine e ormoni fu trasferito dalla supervisione del Ministero della produzione alimentare a quella dell'Accademia lettone delle scienze con l'obiettivo di riportarlo gradualmente a essere un impianto sperimentale. La produzione dello stabilimento vitamine e ormoni all'epoca differiva notevolmente dai prodotti attuali di "Grindeks", infatti si trattava di concentrati alimentari, salsa di soia, sciroppo di primula, lievito di birra, miscele di microelementi, ecc.

Nel 1957, la struttura vitamine e ormoni fu incorporata nel nuovo Istituto per la sintesi organica, andando a formare lo stabilimento sperimentale dell'Istituto per la sintesi organica dell'Accademia lettone delle scienze. Nella seconda metà degli anni '70, le invenzioni dei laboratori di biologia molecolare e microbiologia vennero introdotte nel processo di produzione, con il potenziamento delle tecnologie di produzione e una migliore padronanza della sintesi dei nuovi ingredienti. A questo punto venne avviata la sintesi del Mildronate®, prodotto del marchio Grindeks.

Nel 1991, insieme al ripristino dell'indipendenza nazionale lettone, dall'Impianto sperimentale è nata la Società statale lettone di ricerca e produzione di farmaci "Grindeks".

Oggi il gruppo Grindeks è composto da JSC "Grindeks" e dalle sue quattro controllate. Ciascuna di esse contribuisce alla crescita del gruppo ed è parte integrante dell'azienda.

JSC "Kalceks", con sede in Lettonia, è specializzata in generici per lo più per il segmento ospedaliero. "HBM Pharma Ltd.", con sede in Slovacchia, produce prodotti farmaceutici e opera nel campo della produzione di iniettabili in fiala e compresse. JSC "Tallinn Pharmaceutical Plant", con sede in Estonia, produce unguenti, mentre "Namu apsaimniekosanas projekti Ltd." è responsabile della gestione del patrimonio immobiliare di "Grindeks".

"Grindeks" oggi

Nel 2021 il fatturato e i profitti di "Grindeks" sono stati da record. La domanda riguarda prevalentemente farmaci per il trattamento delle malattie cardiovascolari e del sistema nervoso centrale. I prodotti dell'azienda vengono esportati in 97 Paesi in tutto il mondo.

Un importante componente di sviluppo è rappresentato dal marchio e dai valori dell'azienda: umanità, semplicità e crescita. Il nome "Grindeks" si ispira al nome del primo farmacista lettone, naturalista, dottore e chimico, Professor David Hieronymus Grindel. In onore di D. H. Grindel, il fiore della grindelia è stato selezionato come uno dei simboli di riconoscimento dell'azienda.

Fornendo ai pazienti in Lettonia e nel mondo i farmaci necessari, "Grindeks" è uno dei principali datori di lavoro e contribuenti fiscali della Lettonia, con oltre 13 milioni di euro di tasse versate nel 2021. L'azienda dà lavoro a oltre 800 dipendenti in Lettonia. Il gruppo ha complessivamente 1.500 dipendenti.

Il Dott. D. Juris Hmelnickis, Presidente del Consiglio di amministrazione di JSC "Grindeks": "Il nostro team è orgoglioso di ciò che il Gruppo "Grindeks" rappresenta oggi e ritiene di aver intrapreso solo la prima parte di un percorso significativo che ci porterà ad essere una delle prime 100 aziende farmaceutiche al mondo. Posso assicurarlo, perché sono cresciuto in "Grindeks" a livello professionale e ho visto in prima persona come questa azienda si è sviluppata in modo mirato nel corso degli anni. Ho iniziato come tirocinante di laboratorio più di 20 anni fa e anche allora ero impaziente di vedere come la società si sarebbe evoluta. Oggi che sono a capo dell'azienda, vedo ogni giorno che solo grazie al lavoro professionale dei nostri dipendenti e allo spirito del nostro team possiamo raggiungere i nostri ambiziosi obiettivi e fornire ai pazienti i farmaci necessari".

Celebrazione dell'anniversario e contributo alla società

"Grindeks" ha festeggiato il suo anniversario per tutto il 2021, organizzando e sponsorizzando conferenze e vari progetti che hanno promosso la cooperazione tra i professionisti sanitari e l'azienda farmaceutica. Nel 2021 "Grindeks" ha sponsorizzato l'"Annual Medicine Award", il Congresso internazionale "BALTANEST 2021" e il National Rehabilitation Congress; l'azienda ha inoltre organizzato una conferenza internazionale online per i medici. Quest'anno il più importante riconoscimento di "Grindeks" denominato D. H. Grindel Award è stato assegnato al professor Aivars Lejnieks, Responsabile del reparto di Medicina interna dell'RSU.

Durante le celebrazioni del 75° anniversario di "Grindeks", il principale produttore farmaceutico degli Stati baltici ha invitato gli studenti delle scuole superiori a partecipare ai "Grindeks Online Brain Games", a cui hanno preso parte alunni delle scuole secondarie di tutta la Lettonia, promuovendo l'interesse per la chimica e la scienza tra gli studenti. Il concorso si è articolato in tre round, con la partecipazione di oltre 140 squadre provenienti da tutta la Lettonia.

In occasione del suo 75° anniversario, "Grindeks" ha creato un libro per le famiglie che è stato consegnato a 18 ospedali lettoni, per un totale di 15.000 copie. L'obiettivo del libro è consentire alle famiglie con bambini in ospedale e in altre strutture sanitarie di trascorrere piacevolmente il tempo con fiabe e giochi.

Il futuro di "Grindeks"

Per non fermarsi ai risultati già raggiunti e proseguire la crescita graduale e sostenibile del Gruppo a lungo termine, "Grindeks" presta particolare attenzione al miglioramento delle infrastrutture di produzione, anche con l'acquisto di nuove attrezzature. Il nuovo centro di innovazione "Grindeks" sarà costruito ad Asotes Street 12, Riga, Lettonia. Il centro ospiterà complessi processi di produzione per ingredienti farmaceutici attivi, moderne attrezzature tecnologiche e garantirà la produzione di prodotti nuovi e innovativi in Lettonia. Sarà il più grande stabilimento farmaceutico della regione baltica con soluzioni automatizzate ed efficienti dal punto di vista energetico.

L'azienda sta sviluppando attivamente nuovi prodotti e sta ampliando il suo portafoglio di prodotti. Il portafoglio di prodotti "Grindeks" comprende farmaci moderni per il trattamento di patologie cardiovascolari e del sistema nervoso centrale, di malattie oncologiche e diabete, mentre JSC "Kalceks" offre farmaci per il segmento ospedaliero. Attualmente sono in fase di sviluppo 64 nuovi farmaci JSC Grindeks e 42 nuovi farmaci JSC Kalceks.

Kirovs Lipmans, Presidente del Consiglio di amministrazione di JSC "Grindeks", ha dichiarato: "Una delle pietre miliari del successo di "Grindeks" quest'anno è la cooperazione internazionale e l'esportazione in 97 Paesi in tutto il mondo. Per mantenere costante la nostra crescita sono necessari investimenti intelligenti e l'implementazione di progetti lungimiranti. Sono fiero dello sviluppo di "Grindeks" e della nostra capacità di fornire ai pazienti farmaci efficaci e di alta qualità. In occasione del 75° anniversario di "Grindeks", desidero ringraziare i dipendenti che ogni giorno svolgono il proprio lavoro in buona fede e con responsabilità. Senza di loro il nostro sviluppo non sarebbe possibile. Sono inoltre molto grato ai nostri partner di fiducia, agli operatori sanitari e ai pazienti".

Sostenibilità: la protezione dell'ambiente e l'ecologia sono una priorità

Con lo sviluppo e l'ampliamento della sua gamma di prodotti destinati ai pazienti di tutto il mondo, "Grindeks" non dimentica di prendersi cura dell'ambiente e presta una crescente attenzione all'ecologia.

Per ecologia si intende l'uso sostenibile delle risorse con la creazione di un ambiente efficiente dal punto di vista energetico, il risparmio di energia elettrica e l'introduzione di soluzioni ecologiche per lo smistamento e la riduzione dei rifiuti. Entro il 2025, "Grindeks" ha l'obiettivo di rinunciare completamente alla circolazione di documenti cartacei all'interno dell'azienda, dimostrando il proprio impegno a favore della protezione ambientale.

