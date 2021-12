Autodromo Monza: Spada (Assolombarda), 'risorse da manovra per rilancio'

21 dicembre 2021 a

Milano, 21 dic. (Adnkronos) - "La Legge di Bilancio, con l'emendamento parlamentare che integra i fondi anche per il Gran Premio d'Italia a Monza, rappresenta un primo obiettivo da centrare per trovare le risorse utili a tutelare e rilanciare l'Autodromo di Monza". Lo afferma Alessandro Spada, presidente di Assolombarda, dopo che in Commissione Bilancio del Senato ha approvato un emendamento che stanzia 20 milioni di euro in due anni per l'autodromo. "Chiediamo pertanto alle istituzioni di Governo di onorare questo impegno e a tutti gli attori del territorio, pubblico e privato, di lavorare insieme per rigenerare questo patrimonio", sottolinea.

“L'Autodromo nazionale di Monza rappresenta la storia dell'automobilismo e, insieme al complesso del Parco e della Villa Reale, è un patrimonio della Brianza e italiano da tutelare", continua Spada. "L'Autodromo ospita una delle piste con più storia al mondo, che dal 1950 è sede del Gran Premio d'Italia di Formula 1. Nell'anno che è alle porte celebreremo i cento anni dalla sua costruzione ed è ormai urgente ristrutturare e rinnovare la struttura del circuito per consentirgli di continuare a essere teatro di una delle gare più seguite del panorama internazionale che ogni anno richiama sul territorio appassionati, turisti e imprese da tutto il mondo".

Il presidente di Assolombarda sottolinea che "ora si apre anche una nuova stagione per la Reggia di Monza attraverso il Masterplan che consentirà di dare una visione futura ad un gioiello del territorio che insieme all'Autodromo può non solo diventare un punto di riferimento per la cultura e lo sport ma anche fare da volano all'economia di Monza e della Brianza e alla vitalità delle nostre imprese".