Roma, 21 dic. (Adnkronos) - “Siamo soddisfatti: più soldi per la scuola, più risorse per il taglio del costo del lavoro e per favorire l'apprendistato per i giovani, ampliamento del superbonus 110%. Risorse che insieme a quelle del Pnrr rilanceranno il Paese”. Così il vice presidente dei senatori del Pd Alan Ferrari commenta l'approdo in aula a Palazzo Madama della manovra di bilancio.