Calcio: Inter, 'nessun tesserato indagato'

Milano, 21 dic. - (Adnkronos) - "FC Internazionale Milano conferma di aver fornito la documentazione richiesta relativa alle cessioni di taluni calciatori avvenute nelle stagioni 2017/2018 e 2018/2019. La richiesta è pervenuta dalla Procura di Milano per verificare la regolare contabilizzazione delle relative plusvalenze". Così l'Inter in una nota dopo le acquisizioni documentali nella sede nerazzurra eseguite dalla Guardia di Finanza, su delega dei Pm milanesi. "I bilanci della società sono redatti nel rispetto dei più rigorosi principi contabili. Nessun tesserato dell'Inter è indagato. Nessuna contestazione è stata formalizzata. Come recita il comunicato stesso della Procura, si tratta di indagini preliminari", conclude il comunicato del club nerazzurro.