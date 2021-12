Calcio: Udinese, alle 19.30 in campo per una partitella in famiglia

21 dicembre 2021 a

Udine, 21 dic. - (Adnkronos) - La partita Udinese-Salernitana, in programma alle 18.30 non si giocherà per l'assenza della squadra campana fermata dalla Asl locale per alcuni casi di Covid. Ora bisognerà aspettare 45 minuti prima di ratificare l'assenza dell'avversario, con tutte le conseguenze del caso. La palla passerà al giudice e ai tribunali sportivi. Scaduto il tempo, i bianconeri giocheranno un'amichevole a ranghi misti con calcio d'inizio alle ore 19:30.