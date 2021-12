Vino: Consorzio di tutela Collio, conferma crescita, chiude anno con +15% imbottigliato

21 dicembre 2021 a

a

a

Roma, 21 dic. (Adnkronos/Labitalia) - Il Consorzio di Tutela Vini Collio ha reagito energicamente alle difficoltà date dalla situazione pandemica che si sono protratte nel 2021 e ha chiuso l'anno in ottima crescita, segnando il 15% in più di imbottigliato rispetto all'anno 2020 nel periodo di riferimento tra gennaio e novembre. “È ottimo per noi - afferma David Buzzinelli, presidente del Consorzio Tutela Vini Collio - riscontrare una crescita così significativa per l'imbottigliato. Il 2021 si è rivelato essere un anno di miglioramento e di ripresa. Una ripresa che, oltre a passare attraverso queste cifre rassicuranti, si manifesta anche con una ritrovata positività e fiducia nei nostri produttori”.

Per tutta la durata del 2021, il Consorzio di Tutela Vini Collio ha saputo animare il territorio con una serie di attività dedicate agli stakeholder. Grazie a queste iniziative la 'mezzaluna' italiana del vino si conferma un territorio dinamico, pronto ad affrontare le sfide del presente con una ricetta che passa attraverso la promozione del Collio come meta enoturistica. Eventi come 'Enjoy Collio Experience' ed 'Enjoy Autumn Collio Experience' hanno avuto grande richiamo sia per la stampa italiana sia per la stampa estera. Una riprova del crescente interesse per i vini del Collio riscontrabile dentro e fuori i confini nazionali. Nello specifico, 'Enjoy Autumn Collio Experience', chiusosi nel mese di novembre, ha portato nella regione giornalisti provenienti dal Regno Unito e dagli Stati Uniti d'America che hanno potuto degustare gli eccellenti vini bianchi della regione, caratterizzati da una spiccata mineralità e da una riconosciuta longevità.

“È stata un'importante occasione, per noi come Consorzio di Tutela Vini Collio, ospitare ben due appuntamenti dell'evento 'Enjoy Collio Experience' e avere nella nostra regione giornalisti provenienti da varie zone del mondo. Entrambe sono state preziose occasioni per far conoscere l'inestimabile patrimonio enologico ed enoturistico che questa zona di confine è capace di offrire. Il Collio è da sempre legato all'attività vinicola, in particolare alla produzione di vini bianchi, autoctoni e internazionali, che qui hanno trovato la loro massima espressione. Farli conoscere attraverso queste attività è parte integrante di un piano lungimirante che il Consorzio sta mettendo in atto con uno sguardo puntato al futuro”, aggiunge il presidente Buzzinelli. Un panorama ricco quello riguardante le attività proposte dal Consorzio di Tutela Vini Collio e che, in questo anno ormai in chiusura, ha incluso una serie di incontri e approfondimenti in formato digitale, anch'essi con l'importante obiettivo di mostrare al mondo l'alta qualità dei vini prodotti.