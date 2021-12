Calcio: stampa spagnola, Sainz verso il rinnovo con la Ferrari fino al 2024

21 dicembre 2021 a

Roma, 21 dic. - (Adnkronos) - Dopo un campionato nel quale ha chiuso al quinto posto in classifica piloti (con 164.5 punti e 4 podi), alle spalle delle irraggiungibili coppie Red Bull e Mercedes, Carlos Sainz, stando ai rumors che arrivano dalla Spagna, sarebbe pronto ad estendere il suo contratto con Ferrari sino al 2024.

Voci alimentate anche dal ritorno come premium partner di Banco Santander (banca spagnola, già legata a Ferrari dal 2010 al 2017, in concomitanza con l'arrivo di Alonso). Sainz è in scadenza di contratto alla fine del 2022.