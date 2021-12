Imprese: Clessidra acquisisce una quota di controllo in Impresoft Group

21 dicembre 2021 a

Milano, 21 dic. (Adnkronos) - Clessidra Private Equity Sgr ha sottoscritto un accordo per l'acquisizione di una quota di maggioranza del capitale di Formula Impresoft, gruppo attivo nel mercato software e dei servizi It in Italia. Nato nel 2018, Impresoft Group è specializzato nella fornitura alle aziende di soluzioni software proprietarie e di terzi, di servizi di supporto e consulenza per la scelta delle business application e di tecnologie abilitanti la resilienza. Nel 2021, il gruppo prevede ricavi per circa 87 milioni di euro, realizzati attraverso una solida e numerosa base clienti e grazie al contributo di oltre 700 collaboratori.

Per Clessidra Private Equity, l'ingresso in Impresoft Group rappresenta il terzo investimento del fondo Clessidra Capital Partners 4, quarto fondo gestito dalla società che lo scorso giugno ha concluso con successo il primo closing. Italmobiliare parteciperà all'operazione come co-investitore. L'accordo sottoscritto prevede l'acquisizione di una quota di maggioranza della società e l'uscita dalla compagine del gruppo di Xenon Private Equity VII.

Nell'ambito dell'operazione, Clessidra si è avvalsa dell'assistenza di Advant Nctm in qualità di consulente legale nonché di Alix e Pwc per gli aspetti legati alla due diligence, di Alonzo Committeri & Partners per i profili fiscali e di Labs Corporate Finance e Ethica Corporate Finance in qualità di financial advisor. Xenon ed il management si sono avvalsi dell'assistenza di Lca per gli aspetti legali e di Rothschild per quelli finanziari, mentre la società ha incaricato E&Y per la vendor due diligence.