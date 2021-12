Calcio: Kean e Bernardeschi mandano ko il Cagliari, Juve a -4 dal 4° posto

21 dicembre 2021 a

a

a

Torino, 21 dic. - (Adnkronos) - La Juventus chiude il suo travagliato 2021 con una vittoria, la quarta nelle ultime cinque partite, per 2-0 sul Cagliari. Un successo firmato da gol, uno per tempo di Kean e Bernardeschi. In classifica i bianconeri restano al quinto posto chiudendo il girone d'andata a quota 34, a -4 dal quarto posto dell'Atalanta. Altro ko per i rossoblù che restano penultimi in classifica con soli 10 punti.

Sin dai primi minuti è chiara la trama della partita con la Juventus che spinge e il Cagliari raccolto sotto la linea della palla e pronto a ripartire. Al 10' prima occasione del match: iniziativa sulla destra di Cuadrado che mette un buon pallone in area per Kean che salta sul secondo palo, colpisce di testa e manda la palla sul palo. Al 16' buona iniziativa di Rabiot sulla sinistra, il francese riesce a entrare in area, mette in mezzo ma è bravo Cragno a bloccare in uscita bassa.

Continua a spingere la formazione di casa con Morata che si allarga sulla sinistra e crossa per Cuadrado, tiro del colombiano murato dalla difesa rossoblù. Alla mezz'ora Alex Sandro sbaglia il rinvio dalle retrovie, dando spazio all'inserimento di Bellanova sulla destra. Cross del terzino sul secondo palo e colpo di testa di Deiola che termina alto sopra la traversa. Al 37' calcio di punizione di Cuadrado verso il secondo palo con Kean anticipato d'un soffio dall'intervento di Carboni in anticipo. Al 40' arriva il vantaggio bianconero. Azione personale di Bernardeschi che, rientrato sul piede mancino, tira verso il centro dell'area forte e teso. Kean è appostato in area di rigore e, sotto porta, firma l'1-0.