Lodi: Gdf sequestra oltre 1 mln di prodotti non sicuri in tre negozi

Milano, 22 dic. (Adnkronos) - I finanzieri del Comando provinciale della Guardia di finanza di Lodi, nel corso di tre interventi in esercizi commerciali della provincia, hanno sottoposto a sequestro amministrativo oltre un milione di prodotti destinati alla vendita e risultati non conformi agli standard di sicurezza previsti dalla normativa europea e nazionale, in parte costituiti da decorazioni e oggetti natalizi.

Più nel dettaglio, i militari hanno eseguito due controlli in grandi magazzini a Lodi, trovandovi, oltre 1.000.700 prodotti non sicuri tra giocattoli, adesivi per unghie, perle e strass decorative per la costruzione di collane e bracciali, oggetti natalizi quali fiocchi, nastri, fiori ornamentali, palline di Natale, pigne, ornamenti per presepi, ghirlande, candele profumate, puntali per alberi di Natale.

In un altro negozio le Fiamme Gialle di Casalpusterlengo hanno sequestrato oltre 11.700 prodotti non sicuri tra cui capi di abbigliamento, candele, giocattoli, decorazioni natalizie. Al termine dei controlli, i prodotti non conformi agli standard di sicurezza, di valore commerciale complessivo di circa 240.000 euro, sono stati sottoposti a sequestro amministrativo e alle tre imprese ispezionate - segnalate alla Camera di Commercio di Milano, Monza Brianza, Lodi - sono state inflitte sanzioni di importo totale pari ad oltre 250.000 euro.