Scuola: sottosegretaria Floridia, 'trovata intesa con Figliuolo su screening, solleciteremo ancora'

Roma, 22 dic. (Adnkronos) - "Abbiamo trovato una intesa con la struttura commissariale per aiutare i territori a effettuare lo screening nelle classi. I presidi hanno ragione, perché è innegabile che la capacità delle Asl di dare risposte molto spesso non è adatta alle esigenze delle scuole e fa registrare ritardi". Così all'Adnkronos la sottosegretaria all'Istruzione Barbara Floridia che aggiunge: "Ovviamente continueremo a sollecitare la struttura commissariale e siamo a disposizione per qualsiasi esigenza, nella piena consapevolezza che purtroppo la scuola continua ad essere vittima delle fragilità di altri anelli della filiera del tracciamento, della prevenzione e del contrasto al contagio".

(di Roberta Lanzara)