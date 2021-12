Basket: Nba, Herro e Robinson trascinano Miami al successo sui Pacers

22 dicembre 2021 a

Miami, 22 dic. - (Adnkronos) - Gli Heat (19-13) continuano a macinare vittorie nonostante le assenze pesanti di Jimmy Butler e Bam Adebayo, ritrovando però un Tyler Herro subito protagonista con 26 punti, miglior realizzatore di squadra insieme a Duncan Robinson, al suo massimo stagionale. Indiana (13-19) non è mai in partita e cede con un netto 125-96. Per Miami ci sono 22 triple di squadra, pareggiando il record di franchigia, travolgendo gli inermi Pacers (scivolati anche a -33) che non vanno oltre i 17 punti di Chris Duarte e Caris LeVert, nonostante il ritorno di Rick Carlisle in panchina.