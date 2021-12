Basket: Nba, Pistons ko 105-91 e i Knicks vincono in casa dopo quasi un mese

22 dicembre 2021 a

a

a

New York, 22 dic. - (Adnkronos) - Era da quasi un mese che il Madison Square Garden non poteva festeggiare una vittoria dei New York Knicks (14-17), con l'ultimo successo risalente al 23 novembre contro i Los Angeles Lakers. Il riscatto arriva contro i Pistons (5-25) che si prestano facilmente a vittima sacrificale cedendo 105-91. Tra i padroni di casa ben tre giocatori superano quota 20 (Fournier 22, Randle e Walker 21) oltre ai 17 e 14 rimbalzi di Mitchell Robinson dalla panchina. Tra le fila di Detroit ci sono 16 punti di Saben Lee e 15 a testa di Saddiq Bey e Cory Joseph, con Cade Cunningham fermo a 2/13 al tiro (pur con 9 rimbalzi e 8 assist).