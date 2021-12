Telefonia, Altice Portugal sceglie eGlue per i servizi di digitalizzazione

22 dicembre 2021 a

(Milano 22 dicembre 2021) - L'operatore telefonico portoghese ha scelto un'azienda italiana per rendere più efficiente e “amico dell'ambiente” il passaggio di operatore

Milano 22 dicembre 2021. È Italiana la tecnologia scelta dal più grande operatore telefonico portoghese per digitalizzare i processi relativi al cambio gestore e all'acquisizione di nuovi clienti. Altice Portugal, la principale compagnia di telecomunicazioni portoghese, ha scelto infatti l'azienda milanese eGlue, guidata da Scilla Rinaldo e specializzata nella fornitura di servizi digitali alle imprese, per rinnovare i passaggi di cambio operatore. La partnership, nello specifico, consentirà alla compagnia portoghese di gestire digitalmente e da remoto i clienti in entrata e in uscita, che finora venivano seguiti in modo tradizionale. Il tutto avverrà tramite la creazione di un'apposita pagina web interattiva alla quale ogni utente potrà accedere attraverso l'invio di un link alla propria mail e, successivamente, caricare i documenti necessari al subentro o alla rescissione del contratto. Finora Altice gestiva ogni passaggio attraverso l'utilizzo di un corriere, incaricato di consegnare la modulistica necessaria per il cambio operatore, direttamente a casa del cliente. Una pratica che, se si considerano i 7 milioni di utenti della compagnia portoghese, comportava un significativo impatto ambientale, dovuto alle emissioni di Co2 prodotte dai viaggi di ogni corriere e al consumo di tonnellate di carta ogni anno. Grazie alla partnership con eGlue, invece, Altice potrà risparmiare circa 5 Kg di Co2 per ogni pratica gestita digitalmente, con tempi di attesa ridottissimi, che passano dalle precedenti 50 ore, agli attuali 30 minuti. “Sono orgoglioso di questo progetto, soprattutto perché siamo riusciti ad affermare l'experise e la conoscenza di eGlue a livello internazionale – spiega Rocco Marra, Deputy Ceo di eGlue. – Inoltre è sempre bello creare progetti win win. Di fatto siamo riusciti a ridurre costi e tempi per Altice e rendere tutto il processo molto più facile, semplice ed intuitivo per l'utente finale. In ultimo, ma non da sottovalutare, il tema ambientale, che è sempre stato e lo sarà sempre di più un nostro punto di attenzione”.

Per maggiori informazioni: https://www.eglue.it