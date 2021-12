Scuola: Giannelli (presidi), 'rientro in sicurezza? 'Difficile con tamponi, sì con vaccini e Ffp2'

22 dicembre 2021 a

Roma, 22 dic. (Adnkronos) - Tamponi a tutti per rientrare in sicurezza dopo le feste? "Lo abbiamo chiesto almeno un anno fa. Ma mi pare difficile che si realizzi. Dubito che si riesca ad arrivare in tutte le scuole italiane, ben 40mila plessi scolastici. Impiegando anche solo due persone per scuola, ci sarebbe bisogno di 80mila unità di personale. Parliamo di numeri impraticabili". Così all'Adnkronos il presidente dell'Associazione nazionale presidi Antonello Giannelli che aggiunge: "Per rientrare in sicurezza non abbiamo altro strumento che il vaccino. A scuola ci sono milioni di bambini che adesso potranno farlo. Poi c'è la mascherina, l'Ffp2 protegge di più, anche se più fastidiosa della chirurgica".

(di Roberta Lanzara)