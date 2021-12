Scuola: Azzolina, 'grazie a Draghi per parole su giovani e didattica in presenza'

22 dicembre 2021 a

Roma, 22 dic. (Adnkronos) - “Bene ha fatto il presidente del Consiglio Mario Draghi a ricordare il disagio psicologico che tanti ragazzi e ragazze stanno vivendo a causa della pandemia e delle restrizioni. Lo ringrazio, anche per le parole con cui ha rinnovato l'impegno a garantire la scuola sempre in presenza. È l'unica vera medicina efficace per alleviare le sofferenze dei giovani". Così all'Adnkronos l'ex ministra dell'Istruzione Lucia Azzolina commenta le parole del presidente del Consiglio durante la conferenza di fine anno.