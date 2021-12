Ri-Gener-Azioni: Valdrada Teatro al Centro Culturale Affabulazione di Ostia dal 23 al 31 dicembre

22 dicembre 2021 a

a

a

(Adnkronos) - Dal 23 al 31 dicembre 2021, al Centro Culturale Affabulazione di Ostia (Roma) arriva “Ri-Gener-Azioni_Ri-partenza, ri-condivisione, ri-appropriazione, ri-costruzione”: festival multidisciplinare e gratuito di performance, letteratura, formazione e nuovi linguaggi per un Natale di riappropriazione al femminile, ma anche di condivisione e arricchimento, in compagnia di Chiara Becchimanzi, Paolo Camilli, Giulia Blasi, Le Karma B, Ilaria Palleschi, Eleonora De Nardis e molte altre (e altri).

Una staffetta di 13 appuntamenti che spaziano tra generi, modalità di svolgimento e target, per immergersi, scoprire ed esplorare tematiche care da anni alla compagnia Valdrada: l'educazione sentimentale, affettiva e sessuale, la riscoperta (e ridefinizione) culturale, sociale e politica del corpo femminile, il tutto condito dal grande pinzimonio dell'ironia, filtro liberatorio e generatore di complicità.

Si parte il 23 dicembre online con “A ciascuna il suo”, podcast erotico-comico - disponibile su spreaker, spotify, e youtube - ispirato al romanzo omonimo, divenuto negli anni un fenomeno web e inserito nella programmazione del Festival Nazionale del Podcasting 2020 e 2021, con tre super ospiti in ognuna delle puntate: il 23 dicembre sarà ospite del podcast Paolo Camilli, attore, content creator, influencer e comedian; il 27 dicembre,Giulia Blasi, scrittrice, conduttrice radiofonica e giornalista; il 31 dicembre, Le Karma B - Mauro Leonardi e Carmelo Pappalardo - straordinario duo drag ospite fisso di Propaganda Live.

Il 26 dicembre doppio appuntamento in presenza - alle 16:00 e alle 19:00 – con la lezione drammatizzata per tutte le età “Sogno di un mattino d'inverno” a cura della Compagnia Valdrada: un'antologia delle scene meno conosciute tratte dalle opere più conosciute di William Shakespeare con particolare attenzione ai ruoli femminili.

Mercoledì 29 e giovedì 30 dicembre, “Ri-Gener-Azioni” prosegue il percorso diretto alla “ri-appropriazione” del corpo in tutte le sue possibili espressioni con il “Festival della vagina felice”, a cura di Giulia Manno: due giorni di incontri, laboratori e workshop dedicati alla sessualità e al piacere femminile, con lo scopo di normalizzare il rapporto con la propria intimità grazie ad un dibattito aperto, senza censure né tabù. Il “Festival della vagina felice” chiude in presenza con la presentazione performativa di “A ciascuna il suo” conChiara Becchimanzi e con gli interventi dell'illustratrice Ilaria Palleschi, la sessuologa Francesca d'Onofrio, la scrittrice e giornalista Eleonora De Nardis (autrice della postfazione al romanzo) e l'attrice Giorgia Conteduca - co-conduttrice del podcast. Il giorno dopo, 31 dicembre, ultimo appuntamento online di “Ri-Gener-Azioni” con la terza puntata del podcast “A ciascuna il suo”.

Partner del progetto, sostenuto dalla Regione Lazio nell'ambito dell'Avviso Pubblico ripartenza culturale: Affabulazione e Teatro del Lido, l'Asilo nel Bosco, Le Lupe, il Festival della Vagina Felice.

Attività in presenza presso il Centro Culturale Affabulazione P.zza M. V Agrippa, 7h ingresso gratuito prenotazione obbligatoria

Per partecipare alle attività in presenza è obbligatorio per tuttə gli/le over 12 esibire il green pass.

Info [email protected]