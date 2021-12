Sport: firmata convenzione tra Ics e Opes per promozione capillare dello sport (2)

22 dicembre 2021 a

a

a

(Adnkronos) - “Con la stipula della convenzione – hanno dichiarato a margine della firma il Presidente nazionale di Opes Marco Perissa e il Segretario generale Juri Morico – Opes persegue la sua missione: generare valore nella società. L'accordo siglato permetterà alle realtà associative affiliate di cogliere delle opportunità uniche e di programmare la ripartenza, facendo leva sui prodotti e sugli strumenti messi a disposizione dall'Istituto per il Credito Sportivo. Dopo aver resistito con tutte le forze all'onda d'urto prodotta dagli effetti negativi della pandemia da coronavirus, i nostri sodalizi potranno focalizzarsi con maggiore serenità sulla promozione dello sport, dei suoi valori e dei suoi principi e sull'educazione delle future generazioni. A nome di tutte le associazioni e società sportive dilettantistiche che rappresentiamo, dei loro tesserati e di tutti i dirigenti, vogliamo ringraziare il Presidente dell'ICS Andrea Abodi, per lo spirito di servizio con cui interpreta il suo delicatissimo ruolo. Se oggi possiamo definire questa convenzione come qualcosa di storico e come un contributo che rafforzerà la base dello sport, il merito è da ascrivere a colui che guida l'Istituto per il Credito Sportivo”.

“Ringrazio il Presidente Perissa e il Segretario Generale Morico – ha dichiarato il Presidente dell'Istituto per il Credito Sportivo, Andrea Abodi - per il prezioso gioco di squadra e la visione condivisa, finalizzati al perseguimento di obiettivi comuni. L'economia sociale della nostra Nazione, alla quale concorre in modo significativo il Terzo Settore sportivo rappresentato dagli Enti di Promozione e dalla straordinaria famiglia di affiliati e tesserati, rappresenta per il Credito Sportivo una delle priorità da servire adeguatamente, proprio per la natura pubblica della nostra impresa bancaria. In quest'ottica sta tutto il valore dell'accordo firmato oggi con l'Opes, del quale apprezziamo profondamente il radicamento territoriale, il quotidiano impegno educativo e la costante promozione sociale dello Sport”.