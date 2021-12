Sostenibilità: Milano, con Forestami svincoli autostradali diventano isole verdi

22 dicembre 2021 a

Milano, 22 dic. (Adnkronos) - Milano diventa sempre più verde. Dopo piazze e parchi Forestami trasforma in isole ‘green' alcuni dei principali svincoli autostradali di accesso alla città. Un progetto reso possibile grazie alla collaborazione tra Comune di Milano e società Milano Serravalle nell'ambito di Forestami, l'iniziativa che punta a incrementare il capitale naturale e piantare 3 milioni di nuovi alberi a Milano e nella Città metropolitana entro il 2030.

"Dopo i parchi e le piazze cittadine - così Elena Grandi, assessora all'Ambiente e Verde - Forestami inizia a rendere più verdi anche le aree limitrofe alle principali vie di accesso autostradale alla città, spazi sempre brulli e inutilizzati. Due aree ai margini di Milano che così diventano il biglietto da visita per chi arriva in città e non si troverà più di fronte a grigi e anonimi svincoli ma vere e proprie isole verdi capaci di contribuire a migliorare la qualità dell'aria, mitigando gli effetti inquinanti dei veicoli in transito e rendendo più gradevole il paesaggio".

Le prime due aree individuate per la piantumazione sono: l'area di cintura Sud-Est di Milano, al confine tra Milano e San Donato, in corrispondenza dello svincolo stradale di raccordo tra la tangenziale Est e la strada statale 415 Paullese e l'area di cintura Sud-Ovest della città, tra Milano e Assago, in prossimità dell'Autostrada A7 e di un'area di servizio del quartiere Cantalupa. Complessivamente saranno messe a dimora 7.752 piante di differenti specie autoctone (16 arboree e 18 arbustive).