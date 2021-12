Covid: Nardella, 'a Firenze obbligo mascherina all'aperto fino a 8 gennaio'

22 dicembre 2021 a

Firenze, 22 dic. - (Adnkronos) - "Abbiamo stabilito di prorogare l'ordinanza relativa alle mascherine obbligatorie tutti i giorni fino all'8 gennaio, Befana compresa. Nel caso in cui il governo domani dovesse prendere provvedimenti generali sul tema delle mascherine obbligatorie la nostra ordinanza sarà superata, ma prudenzialmente siamo pronti a prorogarla". Lo ha annunciato il sindaco di Firenze, Dario Nardella, a margine della seduta del Consiglio metropolitano.

Nardella ha poi rivolto un "appello accorato" a tutti i fiorentini "a ridurre il più possibile feste natalizie con grandi numeri di partecipanti, e in ogni caso a mantenere regole di prudenza anche in queste circostanze, come ad esempio indossare le mascherine possibilmente Ffp2".