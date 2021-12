Natale: Gruppo Lego lancia campagna Build To Give per bambini bisognosi

22 dicembre 2021 a

Roma, 22 dic. (Labitalia) - In tutto il mondo, il periodo delle feste è un momento magico da trascorrere in allegria insieme a chi si ama. Per molte famiglie in difficoltà, purtroppo, non è lo stesso. Per contribuire a rendere le feste dei bambini più luminose attraverso il gioco, il Gruppo Lego invita tutti a prendere i loro mattoncini e costruire una stella. Questa speciale iniziativa chiamata #BuildToGive si inserisce nell'ambizioso progetto della campagna Rebuild the World. Per il quinto anno consecutivo, #BuildToGive inviterà i fan e le famiglie ad unirsi e a scatenare la propria creatività per fare la differenza. Secondo lo studio Lego Play Well, il 96% dei genitori pensa che il gioco aiuti a rafforzare i legami familiari e #BuildToGive, offre l'occasione perfetta per giocare e divertirsi insieme, facendo del bene: portare a un altro bambino una felice esperienza ludica.

Entro fine dicembre, per ogni stella costruita e condivisa sui social media o su Lego Life usando l'hashtag #BuildToGive, il Gruppo Lego donerà un set Lego a un bambino bisognoso: un piccolo gesto per portare allegria durante la stagione natalizia ai costruttori del domani, che si trovano negli ospedali, nelle case famiglia e nelle comunità vulnerabili. L'anno scorso, l'azienda ha donato più di 1 milione di set e quest'anno vuole fare ancora di più: la missione è portare i mattoncini a 1,5 milioni di bambini in tutto il mondo. I set sono distribuiti attraverso una rete di partner locali di beneficenza del Gruppo in 29 Paesi. Le organizzazioni italiane che beneficeranno delle donazioni del Gruppo Lego, tra cui Fondazione Abio Italia Onlus, doneranno un totale di 100.000 set.

“Per molte generazioni e in tutte le culture, sebbene le persone fossero molto distanti tra loro, si sono sentite connesse l'una all'altra guardando lo stesso cielo stellato. Ecco perché quest'anno, le stelle, le abbiamo messe al centro della nostra iniziativa #BuildToGive, per collegare attraverso il gioco le famiglie di tutto il mondo in questo momento di unione e celebrazione”, ha detto Kathrine Kirk Muff, vicepresidente Responsabilità sociale del Gruppo Legp. “Negli ultimi quattro anni, grazie ai fan e alle famiglie di tutto il mondo, abbiamo donato attraverso #BuildToGive milioni di set Lego ai bambini che hanno bisogno. Quest'anno, il nostro obiettivo sarà ancora più grande, in quanto puntiamo a condividere il dono del gioco Lego con 1,5 milioni di bambini. Speriamo che tutti, dai piccoli costruttori a quelli più esperti, si divertano a costruire stelle festose con l'orgoglio nel cuore di chi sta contribuendo a fare la differenza", ha aggiunto.