Fiere: a Milano torna Mipel, in presenza dal 20 al 22 febbraio

22 dicembre 2021 a

a

a

Milano, 22 dic. (Adnkronos) - Torna a Milano Mipel, l'evento internazionale dedicato alla pelletteria e all'accessorio moda. Nuove tendenze, borse e accessori in pelle e tutte le novità del mondo della pelletteria saranno protagoniste della prossima edizione 121 di Mipel che si terrà in presenza dal 20 al 22 febbraio nel quartiere espositivo di Fiera Milano-Rho.

La manifestazione internazionale, organizzata con il sostegno del Ministero degli Affari esteri e della cooperazione, di Agenzia Ice e con il patrocinio del Comune di Milano, si presenterà in "un format creativo, con un forte richiamo al mondo dell'arte e ai movimenti d'avanguardia, con il loro spirito rinnovatore". Per il prossimo appuntamento, Mipel raddoppierà gli spazi, garantendo - in totale sicurezza - un percorso espositivo di oltre 4000 metri quadrati all'interno dei Padiglioni 1 e 3, in condivisione con Micam, capace di offrire una visione unica e dettagliata dei trend FW2022/23 a stampa e buyer qualificati provenienti da tutto il mondo tra oltre 100 brand selezionati, marchi storici e aziende emergenti nazionali e internazionali.

"Una grande dimostrazione di fiducia nel settore da parte delle aziende aderenti e segno di una graduale rinascita testimoniato anche dai dati del settore degli ultimi 9 mesi del 2021 secondo cui l'export segna un +23,7% in valore rispetto al 2020, seppure ancora sotto di circa il 10% rispetto ai livelli pre-covid", spiega Franco Gabbrielli, presidente di Mipel. "Mipel si conferma come un momento strategico particolarmente prezioso per il settore e per tutti gli attori coinvolti: i buyer e le aziende soprattutto quelle di piccole dimensioni desiderose di confrontarsi tra loro, aggiornarsi sulle novità e sui trend di settore, prendere ispirazione, incontrarsi, oltre che di fare business", conclude.