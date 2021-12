Scuola: M5s, 'deve rimanere aperta, lavorare su tracciamento'

22 dicembre 2021 a

Roma, 22 dic. (Adnkronos) - “Siamo lieti che il Presidente del Consiglio Mario Draghi abbia ribadito l'importanza della scuola in presenza, come ripetiamo anche noi da mesi”. Lo affermano i membri del comitato M5S per l'istruzione e la cultura Anna Laura Orrico, Michela Montevecchi, Luigi Gallo, Marco Bella e la coordinatrice Lucia Azzolina.

“Questa è sempre stata la linea del Movimento 5 Stelle: le scuole devono rimanere aperte per evitare conseguenze formative e anche psicologiche a studenti e studentesse. Tanti ragazzi e ragazze stanno vivendo un grave disagio da mesi a causa della pandemia e delle restrizioni. Il loro benessere deve essere la priorità di tutti. La curva dei contagi in preoccupante risalita deve però spingerci ad intervenire sul tracciamento, sollecitando quanto promesso dal generale Figliuolo, una richiesta a più riprese avanzata anche dai dirigenti scolastici”.