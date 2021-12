22 dicembre 2021 a

Reggio Emilia, 22 dic. -(Adnkronos) - Il Bologna vince il derby emiliano imponendosi per 3-0 sul Sassuolo in un match valido della 19esima giornata di Serie A, disputato al Mapei Stadium di Reggio Emilia. A decidere il match i gol di Orsolini al 36', Hickey al 44' e Santander al 94'. I felsinei salgono a quota 27 in classifica agganciando l'Empoli al nono posto e staccando i neroverdi che restano fermi in dodicesima posizione con 24 punti.