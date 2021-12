Viviana Grunert presenta la tavola di Natale di Vivi a Fiori

23 dicembre 2021 a

(Milano 23 dicembre 2021) - Questo Natale si torna bambini tra giostre, cavalli e felicità

Milano, 23.12.2021 – Sta per arrivare il giorno tanto desiderato: il 25 dicembre. Dopo una colazione in famiglia tra coccole, regali e sorrisi la cosa migliore che si possa fare è mantenere questa preziosa atmosfera di festa e riproporla sulla tavola. Basterà guardare quella di Viviana Grunert, direttore del magazine “Vivi a Fiori” per risvegliare il proprio animo fanciullesco e rivivere il momento in cui aprendo la scatola di un pacco-regalo il viso si illuminava alla vista del carillon più bello, della giostra di cavalli più colorata o del più tenero orsetto.

“La tavola di Natale che ho realizzato quest'anno è un inno al clima di festa che tanto amo, è un gesto d'amore verso noi stessi e verso tutti gli ospiti che si siederanno a pranzo per celebrare con noi questo giorno” ci racconta Viviana Grunert “credo, infatti, che far ritornare un po' bambini i nostri cari sia una delle più belle manifestazioni d'amore che possiamo offrire loro. Il Natale è il periodo migliore per riuscirci e, grazie ai miei consigli, sarà molto semplice riproporre questo clima anche a casa tua.”

La home stylist, poi, fornisce maggiori dettagli su questa splendida tavola: “Se il tartan è il tessuto principe del Regno d'Inverno, sarà, senza alcun dubbio, il re indiscusso della tavola di Natale. Questa trama è la base perfetta per abbinare ogni elemento che abbia del rosso, del bianco o del verde, i colori che prediligo per decorare la tavola natalizia. Il set di piatti in porcellana che ho scelto, dal sognante titolo Christmas Wonderland, presenta quattro soggetti a tema: la ruota panoramica, la mongolfiera, la giostra dei cavalli e il carretto dei dolci. Uno più delizioso dell'altro!

Li dispongo alternati poggiandoli su un sottopiatto rosso. Utilizzando una tovaglia con una ricca trama di colori e dei piatti altrettanto decorati, i sottopiatti in tinta unita ti saranno di grande aiuto, creando il distacco utile, senza generare confusione tra le due fantasie. Continua l'apparecchiatura con posate d'argento, tovaglioli di lino bianco e piccoli piattini portapane, sempre abbinati al set.

Per i bicchieri puoi optare per riprendere i colori della tavola, giocando con calici e flûte, oppure rimanere sul neutro e usare dei bicchieri in vetro o cristallo. E adesso, finalmente, il pezzo forte: il centrotavola! Fai come me e lasciati ispirare dalle tue memorie d'infanzia, dai regali che più ti facevano emozionare, dalla gioia che provavi salendo su una giostra di cavalli, dalla serenità di addormentarti vicino al tuo orsacchiotto preferito.

Riporta tutte queste emozioni in tavola inserendo in modo bilanciato i due o tre elementi che avrai scelto, completandoli con delle palle di Natale per bilanciare i volumi e aumentare lo scintillio; non potranno mancare dei delicatissimi lisianthus bianchi che ho inserito in boule di vetro innevate, un originale tocco di eleganza.

L'elemento naturale, in questo caso, fa da sfondo al nostro meraviglioso set-up. Amaryllis raffinati fanno da fiori protagonisti, l'eucalipto profumato come base verde e le bacche rosse, per quel tocco in più che completa il quadro.

Puoi usare questa composizione per decorare il camino, una mensola o come centrotavola alternativo. Disponi, tra foglie e rametti, delle casette, degli schiaccianoci o delle palline, et voilà: la tua magica tavola di Natale sarà pronta ad accogliere il pranzo più bello dell'anno, con tutta la gioia festosa del poter tornare bambini… con stile!” conclude Viviana.

Per saperne di più, trovate il magazine Vivi a Fiori in edizione digitale o cartacea da collezione su https://www.viviafiori.it

