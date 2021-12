Sabrina Bartolomei, da gennaio cinque domeniche mattina con il nuovo corso online di yoga e chakra

23 dicembre 2021 a

(Milano 23 dciembre 2021) - Dal 16 gennaio al 13 marzo 2022 l'insegnante Sabrina Bartolomei condurrà, di domenica mattina, il nuovo corso online con lezioni di yoga e chakra, da poter seguire comodamente a casa. Un percorso che aiuta ad essere più rilassati e riequilibrare fisicamente ed emotivamente i propri centri vitali.

Milano 23 dicembre 2021. La disciplina dello yoga sta riscuotendo un particolare coinvolgimento negli ultimi anni anche in Occidente e soprattutto in Italia. L'obiettivo che persegue è quello di aiutare a migliorare il benessere fisico, mantenere la mente libera e risvegliare più energia, tutti aspetti che oggi destano una particolare attenzione sia nelle donne che negli uomini. Tra le motivazioni principali, infatti, c'è la necessità di risolvere non solo dolori fisici, ma soprattutto stati di depressione, di ansia e gli attacchi di panico. Oggi è possibile praticare la disciplina dello yoga anche comodamente dalla propria casa grazie ai corsi organizzati online, come il prossimo appuntamento “Yoga&Chakra”, dal 16 gennaio al 13 marzo 2022. È condotto dall'insegnante Sabrina Bartolomei, titolare della Scuola Ananda Shanti a Cesena e ideatrice di Travel Yoga e si svolgerà in cinque domeniche mattina.

“Praticare yoga diventa uno stile di vita – spiega Sabrina Bartolomei – Non si tratta, infatti, soltanto di esercizi fisici per migliorare la postura o avere un corpo flessibile, ma è soprattutto un percorso per trovare uno stile sano e che porta pace interiore. Ci invita, infatti, a integrare i suoi valori fondamentali nelle nostre attività quotidiane e ci regala una grande trasformazione di noi stessi sia emozionale che mentale e spirituale”.

Durante il corso “Yoga&Chakra” l'insegnante Sabrina Bartolomei effettuerà un collegamento online in diretta dalle 8 alle 12.30 sulla piattaforma zoom e verrà preventivamente spedito a casa un kit da utilizzare durante gli incontri. Nelle diverse lezioni saranno utilizzate le tecniche della scrittura, pranayama, asana, mudra, mantra, rilassamento profondo e colori con i Mandala. Tra gli obiettivi previsti nel corso c'è il riequilibrio dei cinque chakra principali, secondo la filosofia buddista tibetana. “Ogni domenica sarà dedicato ad un chakra, ossia i centri energetici principali del nostro corpo – spiega Sabrina Bartolomei – Lavoreremo per eliminare la paura e sviluppare autostima coraggio, per eliminare l'orgoglio e sviluppare umiltà e generosità, per eliminare la rabbia e sviluppare l'amore, per eliminare l'insoddisfazione e sviluppare la concentrazione ed infine per eliminare l'ignoranza e sviluppare la saggezza”.

Per chi si approccia a queste discipline è importante farsi guidare da un insegnante certificato, che ha attenzione per il singolo allievo e può correggerlo dove necessario. Sabrina Bartolomei, fondatrice della Scuola Ananda Shanti, ha dedicato la vita all'insegnamento di yoga integrale e meditazione vipassana. Oggi svolge i suoi corsi anche online, a livello sia principiante che avanzato. “Ho attivato questa piattaforma per rispondere alla crescente necessità dei miei allievi di praticare anche quando sono a casa o in trasferta di lavoro e anche per quanti mi contattano da altre città d'Italia”. Con i suoi corsi Sabrina Bartolomei aiuta ad essere più rilassati, ad avere una mente più stabile e a trovare pace e armonia dentro se stessi. Da alcuni anni organizza viaggi yoga in Italia e all'estero, con un importante riscontro di partecipazione sia di donne che di uomini.

CONTATTI: http://www.sabrinabartolomei.it/