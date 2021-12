Macchinato.com, utensili da lavoro e prodotti professionali

23 dicembre 2021 a

(Milano 23 dicembre 2021) - Milano, 23 dicembre 2021. Grazie a Macchinato (www.macchinato.com), scegliere e acquistare macchine e attrezzature da lavoro diventa un'esperienza semplice, caratterizzata da promozioni e sconti vantaggiosi. Il catalogo virtuale presenta articoli che spaziano da macchine per la lavorazione del legno all'abbigliamento da lavoro, espressione di brand di punta quali FERVI o Deca. Si tratta di soluzioni in grado di soddisfare le richieste di officine, laboratori, piccole e grandi aziende e degli amanti del fai da te più esigenti.

La proposta dello store copre ogni necessità legata al mondo della ferramenta. L'offerta, in costante espansione, annovera abbigliamento da lavoro, presse idrauliche, trapani a colonna, compressore 50 litri, compressore aria , segatrici a nastro verticali, torni, sabbiatrici e molto altro ancora.

Le sette sezioni in cui si articola lo shop, Attrezzature garage e officina, Macchine lavorazione legno, Macchine utensili, Macchine per la pulizia, Macchine per edilizia, Macchine da giardino e Abbigliamento lavoro, permettono di trovare facilmente ogni prodotto, perfetto sia per l'attività professionale che per quella hobbistica.

La qualità degli strumenti è garantita da marchi leader del settore: FERVI, Femi Job Line, U-Power, Holzmann, Lincoln Electric, LTF, Optimum, Telwin, Compa, Xcalibur, Deca e molti altri. A rendere ancora più vantaggiosa la proposta è la garanzia applicata ad ogni articolo.

Nella sezione Offerte a tempo si incontrano le opportunità di risparmio più convenienti. Si possono infatti comprare attrezzi e macchinari caratterizzati da sconti unici. Quanto alle consegne, sono rapide e diventano gratuite in caso di acquisti di oltre 300 euro.

Un puntuale servizio di customer care, formato da un team di professionisti con un'esperienza decennale nell'ambito della ferramenta, affianca il cliente in ogni fase di permanenza sullo store. Per ciò che concerne i pagamenti, sono privi di ogni rischio e avvengono tramite carta di credito, PayPal, contrassegno e bonifico bancario.

Infine, nell'improbabile ipotesi di un acquisto errato, nessun problema, perché Macchinato dà la possibilità di effettuare il reso entro 14 giorni.

