Scuola di borsa (e di borseggio). Un libro di consigli per investire spiega l'essenziale secondo Salvatore Gaziano (SoldiExpert SCF)

(Adnkronos) - Milano 23 dicembre 2021. E' disponibile da oggi su Amazon il nuovo libro di Salvatore Gaziano, co-fondatore di SoldiExpert SCF , giornalista professionista e grande divulgatore di temi di educazione finanziaria e fra i consulenti patrimoniali e indipendenti più noti in Italia.

Un libro in formato pocket di facile lettura disponibile (tutte le info per acquistarlo su scuoladiborsa.soldiexpert.com ) sia in versione cartacea (solo 7,99 euro) che ebook (4,99 euro) il cui intero ricavato verrà devoluto in beneficenza a favore di Wishgate Onlus che realizza progetti di sostegno per ragazzi in Italia e in orfanatrofi in Russia e utilizza anche la pet therapy come supporto per le persone malate o con disabilità-

“In questo libro – spiega Salvatore Gaziano, consulente finanziario indipendente - cerco di fornire i consigli più importanti che ho appreso sul campo, libero ciascuno naturalmente di farli propri o meno. E scrivendo questo libro con un linguaggio spero comprensibile ho cercato di fornire consigli e suggerimenti che mi sarebbe molto piaciuto ricevere 35 anni fa quando ho iniziato a lavorare in questo mondo e investire in Borsa. Prima come investitore diretto e poi come consulente e gestore”.

Già dal titolo il libro cerca in modo un po' ironico di far capire l'intento di fare educazione finanziaria e spiegare alcune buone “regole” per investire, mettendo in guardia dalle trappole che ogni investitore troverà sul cammino. Che possono arrivare da qualsiasi parte. Anche dall'amico di una vita che ti propone un investimento, dalla banca sotto casa (in Italia purtroppo un classico e il caso dei diamanti d'investimento ritornato d'attualità grazie alla trasmissione Report lo dimostra) e non solo dall'offerta seducente promossa sulla Rete”.

Tranelli finanziari ma anche spesso psicologici perché come diceva Benjamin Graham, grande investitore nonché maestro ispiratore di Warren Buffett, uno degli investitori di maggior successo di tutti i tempi spesso “il maggior problema nonché il peggior nemico di ogni investitore è se stesso”.

I pirati e corsari nel mondo della finanza (e non solo) sono sempre esistiti e sempre esisteranno e così i “borseggi”. Il mondo sempre più digitale e online ne ha allargato la sfera d'azione e facilitato il punto di incontro con le loro vittime.

Nel libro di facile e veloce lettura e scritto in modo chiaro si spiegano diversi concetti chiave che spesso molti risparmiatori sottovalutano come l'importanza dei costi, il problema endemico dei conflitti d'interesse che caratterizza l'offerta di consulenza patrimoniale in Italia e la fallacia delle previsioni finanziarie che servono soprattutto a fare “cinema” e accreditare l'idea dell'esistenza di gestori capaci di fare meglio del mercato (ragione per cui è giustificabile pagare anche commissioni annue sul patrimonio molto elevate) ma che invece non regge al confronto spietato con i mercati.

Oltre l'85% dei fondi investimento ottiene invece risultati peggiori dell'andamento del mercato e nei mercati finanziari più evoluti (e meno protetti) gli ETF sono diventati i mattoni fondanti su cui si basano i patrimoni finanziari dei risparmiatori più evoluti e dal 2003 in Italia fanno parte della consulenza finanziaria indipendente di SoldiExpert SCF . In Italia la maggior parte delle banche e delle reti cerca invece ancora di “negare” l'accesso al mercato degli ETF o di fornire una documentazione tempestiva e chiara sui costi sostenuti dai risparmiatori (contravvenendo peraltro alla normativa Mifid in vigore) e tutto questo ci dice che la strada dell'educazione finanziaria in Italia è ancora lunga da percorrere e molto accidentata. Come le strade di Kabul. E questo libro, Scuola di Borsa (& di borseggio) prova a lanciare qualche sasso nello stagno.

COME ACQUISTARE IL LIBRO

Il libro è disponibile sulla piattaforma Amazon ( scuoladiborsa.soldiexpert.com ) sia in formato ebook (solo 4,99 euro) che in formato cartaceo (7,99 euro).

L'AUTORE

Salvatore Gaziano è l'amministratore e direttore investimenti e co-fondatore (insieme a Roberta Rossi) di SoldiExpert SCF, società iscritta all'Albo OCF.

Fra le prime società di consulenza finanziaria indipendente in Italia e che nell'ottobre 2021 ha compiuto 20 anni di vita.

Ha iniziato ad appassionarsi giovanissimo all'analisi fondamentale e alla lettura dei bilanci insieme a quella tecnica e quantitativa di cui è stato fra i pionieri in Italia. è stato il vicedirettore nonché fra i giornalisti fondatori del settimanale Borsa & Finanza, collaborando attivamente in questi anni a numerosi siti e riviste di economia e finanza (Millionaire, BluInvest.com, Capital, Milano Finanza, Il Fatto Quotidiano, La Verità, il quotidiano Domani dove cura una rubrica, La Posta del Portafoglio, dove risponde ai risparmiatori) e canali televisivi come la trasmissione Caffè Affari su Class CNBC.

Ha documentato e scritto di numerosi scandali finanziari prima che deflagrassero meritandosi anche il premio nazionale 2009 “Pergamene Pirandello” per la divulgazione finanziaria ed economica.

è autore di numerose pubblicazioni fra cui il libro “Bella la Borsa, peccato quando scende” e su LetteraSettimanale.it ogni martedì in formato newsletter tiene un originale e irriverente diario personale sui mercati finanziari, la Borsa e la Vita.).

Per maggiori informazioni:

Risorse:

