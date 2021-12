Marcello Zanesi: Il welfare aziendale assicura maggiore qualita'

23 dicembre 2021 a

a

a

(Cesena, 23 dicembre 2021) - Cesena, 23 dicembre 2021 - Il welfare aziendale assicura maggiore qualità di vita sul lavoro e performance migliori. Sì, perché un'azienda è fatta di persone, e questo è lo slogan del nuovo imprenditore e del welfare aziendale. Lo era già da tempo, e ce lo insegnano esempi nel settore moda, noti per il loro capitalismo umanistico e lo è ancora di più ora, nell'epoca post covid.

Il profitto, per gli imprenditori di nuova generazione, deve essere accompagnato dalla dignità economica e morale restituita a tutte le persone. E la pensa così, nel settore Horeca, Marcello Zanesi, che ha da poco acquisito a Cesena la Nuova SM Commerciale, azienda specializzata nei ricambi per il settore Horeca, tutto il necessario per l'assistenza alle attrezzature di cucine professionali di ristoranti, mense aziendali e scolastiche.

La Nuova S.M. Commerciale rivolge la sua attenzione esclusivamente ai tecnici, ai riparatori e ai professionisti del settore, così come Nuova Ricambi, andando quindi a completare il programma di vendita del gruppo. Il settore dei ricambi per le macchine da caffè non bastava a Zanesi!

La motivazione sul lavoro incide molto sulla performance singola e su quella di tutta l'azienda ed è fatta di piccole attenzioni che migliorano il lifestyle e la qualità della propria vita sul posto di lavoro.

La persona che lavora in questo tipo di aziende è, quindi, al centro della vita di un'impresa.

“I collaboratori e dipendenti devono lavorare in modo sereno ed essere più contenti di entrare in azienda la mattina”- sottolinea Zanesi -“ho immediatamente acquistato un nuovo fabbricato, con un significativo restyling a tutti gli ambienti, organizzato un nuovo magazzino di 2000 mq e più di 800mq per gli uffici, con nuovi spazi per lavorare e un'area comune per 15 persone prima inesistente, più bagni, un ampio parcheggio, maggiore spazio”

“Come ho fatto a Carugate nella mia azienda madre, anche qui a Cesena il welfare del dipendente sarà sempre al centro del mio interesse, per i dipendenti e collaboratori, verrà a breve creata una zona comfort piu' grande dell'attuale, dove rilassarsi, per chi vuole rimanere in azienda nei tempi morti.”

“Seppure in periodo covid e a maggior ragione, ho aumentato i salari del 20%, acquistato muletti, carrelli elevatori di nuova generazione e tutto il necessario per la sicurezza del lavoro, ho aperto a nuove assunzioni e migliorato i processi lavorativi a 360 gradi.”

Di fronte ai cambiamenti del mercato del lavoro, poi, si dovrà fare i conti con una nuova generazione di dipendenti, la cosiddetta Generazione Z, per la quale il benessere e la serenità sono principi fondamentali. Chi non si sarà adeguato a questo concept di welfare aziendale, non potrà certo evolversi. Insomma, dimmi come ti comporti con i tuoi dipendenti e ti diro' che imprenditore sei!

Sm commerciale azienda storica del settore horeca rilevata da Nuova Ricambi nel 2019 e in forte crescita grazie al customer care

Www.smcommerciale.it

[email protected]