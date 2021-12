Sport: Ffp2 in eventi sportivi, Vezzali 'società intensifichino i controlli'

23 dicembre 2021 a

Roma, 23 dic. - (Adnkronos) - "Sono soddisfatta della proposta, da me caldeggiata, discussa dalla cabina di regia di stamattina di adottare l'obbligo di indossare la mascherina FFP2 per assistere agli eventi sportivi". Così la sottosegretaria allo sport Valentina Vezzali in una nota.

"In attesa delle decisioni del Consiglio dei Ministri, mi rivolgo alle società sportive e agli organizzatori degli eventi affinché vengano intensificati i controlli per contrastare il propagarsi del contagio e scongiurare eventuali e conseguenti misure di restrizione", aggiunge Vezzali.