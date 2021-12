Olimpiadi: Malagò, 'a Mattarella riconoscenza infinita da parte del mondo dello sport'

23 dicembre 2021 a

Roma, 23 dic. - (Adnkronos) - "C'è molta commozione, per il Presidente Mattarella è l'ultimo appuntamento ufficiale non solo per il nostro mondo. Traspariva nelle parole e nei discorsi, al di là degli aspetti protocollari, che c'è una riconoscenza infinita. C'è già nostalgia, questa è la storia e la vita. Lo sport va avanti". Sono le parole del presidente del Coni Giovanni Malagò al termine della cerimonia di consegna del tricolore al Quirinale in vista dei Giochi invernali di Pechino 2022.