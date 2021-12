Covid: Premier League, rinviate Liverpool-Leeds e Wolverhampton-Watford

23 dicembre 2021 a

Londra, 23 dic. - (Adnkronos) - Nonostante l'ondata di contagi da Covid-19 che stanno colpendo in maniera cospicua il Regno Unito il Boxing Day si giocherà ma ci sono già due partite posticipate tra quelle in calendario domenica 26 dicembre. La Premier League ha infatti annunciato con una nota ufficiale il rinvio di Wolverhampton-Watford e Liverpool-Leeds, entrambe programmate per le 12.30 di domenica. "Ci scusiamo per gli inconvenienti causati ai programmi per le festività dei tifosi -spiega il comunicato della Premier League- ma la priorità è la sicurezza".

La scelta di rinviare le partite è legata ai casi Covid nel Leeds, club che ha anche chiuso il proprio centro sportivo per gli allenamenti, e nel Watford, che "continua ad avere un numero insufficiente di giocatori per schierare una squadra dopo che è già stata rinviata la partita di sabato scorso contro il Crystal Palace".