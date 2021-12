23 dicembre 2021 a

Roma, 23 dic. (Adnkronos) - "Un primo passo, ma importante, per la GKN a Campi Bisenzio. Un investitore serio, un percorso istituzionale che vuole aiutare una soluzione che vada oltre l'avere evitato i licenziamenti. Bene che gli operai non smobilitino, la loro lotta una forza, un esempio". Lo scrive in un tweet il deputato dem Filippo Sensi.