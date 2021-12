La copertura di JustSpeed: le ambizioni del nuovo brand

23 dicembre 2021 a

Roma, 23 dicembre 2021. Che copertura ha il nuovo servizio JustSpeed? In quante regioni o comuni italiani sono disponibili i suoi servizi? Sono domande frequenti tra gli utenti del mondo della telefonia, fissa o mobile, che si interessano alle ultime offerte tariffarie disponibili. Tra i nuovi brand operativi nel mercato italiano va sicuramente menzionato JustSpeed , facente parte del Gruppo Linkem SpA, annunciato ad aprile 2021 e nelle ultime settimane protagonista di una sempre più intensa campagna pubblicitaria.

Copertura JustSpeed: oltre 1500 comuni italiani

La copertura di JustSpeed interessa al momento oltre 1500 comuni nelle diverse aree del territorio nazionale, con la promessa di un'estensione sempre maggiore nei prossimi mesi (e conseguente allargamento della base degli utenti). I piani del nuovo marchio prevedono un mix tra un'offerta di navigazione “premium” (connessione fino a 2.5 Gb/s in download e fino a 300 Mb/s per quel che concerne l'upload) e un prezzo d'ingresso molto competitivo. La fibra “ultraveloce” unita a una spesa di appena 29,90€ al mese (e 19,90€ per i primi sei mesi) dovrebbe stimolare sia l'interesse dei consumatori che quelli dell'azienda a investire sempre di più nella copertura.

Come verificare la copertura JustSpeed nella propria zona

Ma come verificare se c'è copertura di JustSpeed nella propria zona? Sulla home page del suo sito l'operatore ha messo a disposizione degli utenti un apposito form per scoprire se la sua casa può usufruire del servizio. Basta inserire il comunica, l'indirizzo e il numero civico, e poi selezionare la voce “Verifica Copertura”. Se la zona è coperta JustSpeed indica subito l'intervallo di download (ad esempio fino a 1000 Mb/s o fino a 2.5 Gb/s), l'intervallo di upload (spesso fino a 300 Mb/s) e la latenza stimata. A quel punto basta un click per attivare l'offerta con il supporto di un operatore inserendo i propri dati o per abbonarsi direttamente fornendo i riferimenti del cliente.

E se la copertura JustSpeed ancora non c'è?

Se la zona non è ancora coperta da JustSpeed invece, selezionando la voce “Avvisami” e inserendo i propri dati, gli utenti hanno la possibilità di essere ricontattati dagli operatori non appena sarà estesa la copertura presso l'abitazione di interesse. È un aspetto questo che JustSpeed mette in evidenza nelle risposte alle FAQ nella sezione “Supporto” del sito. “Il mio indirizzo non risulta coperto, come posso fare?”, è la domanda. La risposta dell'operatore: “La copertura del servizio JustSpeed è in continua evoluzione. Se al momento non risulti coperto dal nostro servizio, ti suggeriamo in ogni caso di lasciare i tuoi dati, così potremo contattarti con tempestività e senza impegno non appena il nostro servizio sarà disponibile presso la tua abitazione”.

Cosa dicono gli utenti sulla copertura JustSpeed

Finora, ad inizio dicembre 2021, il giudizio degli utenti sulla copertura di JustSpeed è stato particolarmente positivo. Il sito Facile.it, leader in italia di recensioni sul mondo della telefonia e non solo, dopo che si sono espressi 66 utenti attribuisce all'operatore una valutazione di 4,3 su 5. Un dato positivo che è legato, dice la statistica, innanzitutto alla qualità dell'assistenza, ma anche all'affidabilità e alla copertura del segnale, e al rapporto qualità/prezzo. “Ottimo servizio nel complesso” e “Nulla da eccepire fino a questo momento” sono alcuni dei titoli dei commenti lasciati dai consumatori sulla piattaforma che raccoglie opinioni.

Più copertura con maggiore sviluppo della rete

Ovviamente JustSpeed intende rendersi sempre più competitiva unendo alla maggiore copertura del territorio anche prestazioni crescenti. La tecnologia utilizzata dall'operatore, FTTH-GPON, è in grado di garantire una delle migliori prestazioni al momento sul mercato. Inizialmente era stata offerta una velocità di navigazione massima fino a 1 Gb/s in download e fino a 300 Mb/s in upload. In seguito, precisamente ad ottobre, JustSpeed ha annunciato l'upgrade fino a 2.5 Gb/s in download e 300 Mb/s in upload, a seconda della zona coperta.

JustSpeed: https://justspeed.it/