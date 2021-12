'Il Gigante': 'Boom richieste gastronomia +25%, bene pesce +14% e spumanti +25%'

23 dicembre 2021 a

Roma, 23 dic. (Adnkronos) - Per il cenone della vigilia e del pranzo di Natale aumentano in maniera importante le prenotazioni nel settore della gastronomia. A rilevarlo è l'Osservatorio dei ‘Supermercati Il Gigante' (gruppo della Grande Distribuzione che conta 70 punti vendita) secondo cui - rispetto allo stesso periodo del 2020 (14/21 dicembre) - la crescita in questi reparti è pari al 25%. In particolar modo si registra un incremento di domanda per gli antipasti (+30%).

“E anche in queste ore, a causa delle molte disdette che stanno giungendo ai ristoranti - spiega Giorgio Panizza, consigliere d'amministrazione del gruppo ‘Il Gigante' - le richieste indirizzate ai nostri 'spazi gastronomia' continuano ad avere una notevolissima impennata”. Bene anche la pasta fresca (+15%) e il pesce che cresce del 14% (in particolare salmone affumicato e dei fiordi norvegesi, scampi e gamberi rossi di Mazara). Indicazioni positive anche da altri ‘classici' come panettone e pandoro (+4%) e dai cesti Natalizi (+26%) . In forte crescita, poi, gli spumanti italiani con un incremento a doppia cifra, pari al 25%.