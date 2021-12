Cinema: addio a Jack Hedley, attore nella saga di 007 'Solo per i tuoi occhi'

23 dicembre 2021 a

a

a

Londra, 23 dic. - (Adnkronos) - Nel quinto film di Roger Moore (James Bond) della saga di 007 "Solo per i tuoi occhi" interpretava Sir Timothy Havelock, il padre assassinato della vendicativa Bond Girl impersonata dall'attrice francese Carole Bouquet. Jack Hedley, il grande attore caratterista britannico, è morto all'età di 92 anni, lo scorso 11 dicembre, come ha annunciato ora la famiglia sul quotidiano The Times" di Londra: "Si è spento dopo una coraggiosa battaglia con una breve malattia. Secondo le sue ultime volontà, non ci sarà alcuna cerimonia funebre. Mancherà molto alla sua famiglia e ai suoi amici".

L'attore era nato a Londra il 28 ottobre 1929 come Jack Hawkins e aveva scelto di farsi conoscere con uno pseudonimo per evitare la confusione con un altro attore popolare che, con lo stesso nome, era apparso in "La terra dei faraoni" di Howard Hawks nel 1955.

Jack Hedley ha recitato un centinaio di titoli e in diverse pellicole di culto come "Il giorno più lungo" e "I prigionieri dell'isola insanguinata". Il regista Lucio Fulci gli affidò il personaggio centrale dell'investigatore nel thriller "Lo squartatore di New York" (1982).

Molto attivo anche sul piccolo schermo, Jack Hedley ha interpretato il tenente colonnello John Preston nella serie tv di fiction storica "Colditz", che racconta la storia della Resistenza guidata dagli ufficiali imprigionati nel castello di Colditz, trasformato in una prigione-fortezza custodita dall'esercito tedesco durante la seconda guerra mondiale.