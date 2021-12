Toscana: Bilancio Regione, Mazzeo, 'manovra tiene insieme valori e capacità d'innovazione'

23 dicembre 2021 a

Firenze, 23 dic. - (Adnkronos) - Il presidente del consiglio regionale della Toscana, Antonio Mazzeo, saluta con soddisfazione l'approvazione della manovra di bilancio della Regione, arrivata ieri sera, a conclusione della lunga seduta di fine anno.

"Giusto riconoscere il senso di responsabilità istituzionale dei gruppi di maggioranza e di opposizione, che pur avendo posizioni ovviamente diverse, hanno lavorato per garantire ai toscani e alla Toscana che la manovra fosse approvata in tempo utile", dice il presidente Mazzeo.

"Quello che abbiamo approvato è un bilancio importante – aggiunge Mazzeo –, perché scongiura l'aumento delle tasse. Anzi: in questa, che è una manovra espansiva, facciamo maggiori investimenti sulla cultura e in più azzeriamo l'Irap per tre anni alle nuove imprese che verranno a investire nelle aree di crisi industriale e nelle aree interne".

È stata recuperata anche "la situazione relativa al fondo sulla disabilità e abbiamo rilanciato, mettendo più risorse a disposizione. La Toscana è terra dei diritti, la Toscana è terra che non lascia indietro nessuno”, prosegue Mazzeo. “Abbiamo deciso inoltre, come Consiglio regionale e ci tengo molto a dirlo, di chiedere alla Giunta il sostegno per digitalizzare tutti i nostri lavori: questo significa maggiore trasparenza, i cittadini entrano in Consiglio regionale e noi costruiremo le condizioni perché sempre di più questo luogo diventi la casa dei toscani e delle toscane”. Piena soddisfazione, insomma, per “una manovra che tiene insieme i valori e la tradizione della nostra Regione, con la capacità di saper innovare".