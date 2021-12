Pnrr: Draghi, 'bene 51 obiettivi, ma non adagiarsi su risultati'

23 dicembre 2021 a

Roma, 23 dic. (Adnkronos) - "Siamo qui per esaminare la prima relazione al Parlamento, che coincide con la mia dichiarazione di ieri sul fatto che abbiamo raggiunto l'obiettivo del conseguimento dei 51 obiettivi del Piano, e che invieremo presto la richiesta alla Commissione europea per il pagamento della prima rata. Il risultato è stato raggiunto grazie soprattutto a voi e alle vostre amministrazioni, e grazie alla disponibilità del Parlamento. In particolare, ringrazio il ministro Franco per lo straordinario lavoro fatto dal suo ministero. E voglio ringraziare anche gli uffici della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'azione svolta: sono stati molto efficaci sin dall'inizio di questo processo. Grazie anche alla Conferenza Regioni, UPI e ANCI". Così il premier Mario Draghi, aprendo la cabina di regia sul Pnrr, conclusa da pochi minuti a Palazzo Chigi.

"Questo - ha rimarcato il presidente del Consiglio - è solo l'inizio di un lungo processo. C'è bisogno di un impegno quotidiano fino al 2026. Aver conseguito i 51 obiettivi previsti dal Piano è importante, ma non è il momento di adagiarsi per l'obiettivo raggiunto. Il PNRR è un piano di risultati. Ad esempio, approvare le leggi delega sulla giustizia penale e civile è importante - e ringrazio la ministra Cartabia per il suo impegno costante – ma è solo il primo passo. Serve un'attuazione attenta delle deleghe e la predisposizione di un sistema di monitoraggio continuo per controllare che si stiano giorno dopo giorno raggiungendo gli obiettivi finali indicati nel Piano, in termini di riduzione dell'arretrato e dei tempi dei processi. E questo vale per tutte le altre riforme. E vale anche e soprattutto per gli investimenti, che sono anch'essi finalizzati al raggiungimento di risultati, vista anche la scarsa capacità di spendere le risorse disponibili nel passato. Vi chiedo quindi -l'invito di Draghi - di far passare questo messaggio nelle vostre amministrazioni e di prepararle al meglio per i compiti dei prossimi anni. Nel caso in cui ci siano difficoltà nell'attuazione, queste vanno sollevate subito e sottoposte all'esame di questa Cabina, che svolge un ruolo fondamentale per risolvere i problemi di attuazione del Piano".