Tennis: Australian Open, Murray in campo grazie a una wild-card

Roma, 23 dic. - (Adnkronos) - Andy Murray giocherà gli Australian Open 2021 grazie a una wild-card. Ad annunciarlo sono stati gli organizzatori del primo Slam dell'anno, in programma dal prossimo 17 gennaio a Melbourne. Il 34enne britannico, scivolato al numero 134 del ranking mondiale, sarà dunque nel tabellone principale di un torneo in cui ha perso cinque finali (2010, 2011, 2013, 2015 e 2016) e in cui nel 2018 sembrava dover appendere la racchetta al chiodo.

"Andy è un combattente, ha passione e amore per il gioco: per questo siamo contenti di dargli il bentornato a Melbourne", ha detto il direttore degli AO, Craig Tiley. Murray, che dopo l'operazione all'anca ha sicuramente ridimensionato le proprie ambizioni, resta comunque un osso durissimo da affrontare nei primi turni: "Sono contento di poter tornare a giocare gli Australian Open - ha detto lo scozzese, vincitore di tre Slam in carriera -. Ho grandi ricordi a Melbourne e non vedo l'ora di poter giocare davanti a quel pubblico meraviglioso".