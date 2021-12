23 dicembre 2021 a

Roma, 23 dic. - (Adnkronos) - Il giudice sportivo di Serie A non ha preso per il momento alcuna decisione in merito a Udinese-Salernitana, match della 19esima giornata, non disputato per l'assenza della squadra campana bloccata dalla Asl per alcuni contagi Covid. La Salernitana ha infatti preannunciato reclamo sul possibile 3-0 a tavolino, bloccando così l'iter.