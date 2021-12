Governo: all'odg del Cdm misure anti-Covid e milleproroghe

23 dicembre 2021 a

Roma, 23 dic. (Adnkronos) - Il Consiglio dei ministri, che dovrebbe iniziare a breve a Palazzo Chigi, reca all'ordine del giorno, oltre alle misure anti-Covid, anche il cosiddetto milleproroghe.

Ecco, infatti, l'odg inviato da Palazzo Chigi: decreto legge contenente ulteriori misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali (Presidenza - Salute); decreto-legge su disposizioni urgenti in materia di termini legislativi (Presidenza); decreto del Presidente della Repubblica: sul Regolamento recante disciplina dello Sportello unico doganale e dei controlli (Sudoco) - Esame definitivo (Presidenza - Economia e finanze); Decreto legislativo sull'Istituzione dell'assegno unico e universale, in attuazione della delega conferita al Governo ai sensi della legge 1° aprile 2021, n. 46 - esame definitivo (Pari opportunità e famiglia - Lavoro e politiche sociali - Economia e finanze)".

E ancora: Decreto del presidente del Consiglio dei ministri sulle modifiche al decreto del presidente del consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 128 recante regolamento di organizzazione del ministero della transizione ecologica, ai sensi dell'art. 17-sexies, comma 3, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113 (Transizione ecologica); leggi regionali; varie ed eventuali.