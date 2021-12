Mps-David Rossi: Fi, 'da Zanettin ottimo lavoro, attaccato perché rivela irregolarità'**

23 dicembre 2021 a

Roma, 23 dic. (Adnkronos) - “Il collega Pierantonio Zanettin, capogruppo di Forza Italia in commissione Giustizia alla Camera, sta svolgendo in questi mesi un eccellente lavoro anche nella sua veste di presidente della commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di David Rossi. Grazie alla sua azione, portata avanti nel pieno rispetto del ruolo e delle istituzioni, stanno emergendo novità in merito al decesso dell'ex capo della comunicazione del Monte dei Paschi di Siena. Zanettin rende un ottimo servizio al Paese, per scovare la verità, e alcuni pm lo attaccano in maniera ingiustificata perché stanno venendo a galla alcune irregolarità da parte dei magistrati che seguirono quel caso". Lo affermano i deputati di Forza Italia Roberto Cassinelli, Mirella Cristina, Veronica Giannone, Pietro Pittalis, Cristina Rossello e Matilde Siracusano.

"Vogliamo manifestare -aggiungono- la nostra vicinanza personale e politica al collega Zanettin, certi che continuerà nel suo lavoro con rettitudine e limpidezza, e senza farsi in alcun modo influenzare da insinuazioni e da distorsioni della realtà”.