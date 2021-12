Migranti: Bernini, 'sto dalla parte dei Finanzieri, no accoglienza indiscriminata'

23 dicembre 2021 a

Roma, 23 dic. (Adnkronos) - “Quando la Sea Watch 3 comandata da Carola Rackete speronò la motovedetta della Finanza per entrare in porto mi schierai doverosamente dalla parte dei Finanzieri che stavano solo facendo il loro dovere, e ora non cambio idea perché l'inchiesta è stata archiviata. La sinistra esulta perché la magistratura 'ha smontato la teoria dei porti chiusi', ma anche su questo punto resto convinta che la politica migratoria la devono fare i Governi e non i magistrati. E la strada non può essere quella dell'accoglienza indiscriminata”. Lo afferma la capogruppo di Forza Italia al Senato, Anna Maria Bernini.