Roma, 23 dic. - (Adnkronos) - Sfuma un obiettivo di mercato per la Lazio. Erik Botheim, attaccante norvegese classe 2000 in forza al Bodø/Glimt e autore di tre gol contro la Roma in Conference League, si trasferisce infatti in Russia, al Krasnodar. Il club norvegese ha accettato l'offerta di 5 milioni presentata nei giorni scorsi. Botheim ha firmato fino al 2025.