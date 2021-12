Covid: Cdm approva dl festività

23 dicembre 2021 a

Roma, 23 dic. (Adnkronos) - Il Consiglio dei ministri ha approvato il cosiddetto dl festività, con le nuove norme anti-Covid. Tra queste l'adozione della mascherina all'aperto anche in zona bianca, l'uso della FFP2 negli stadi, mezzi di trasporti, cinema e teatri, il super green pass anche per poter consumare al bancone del bar, nonché per poter accedere a piscine, palestre, sale bingo, musei. Stop alle feste e ai concerti in piazza, sforbiciata alla durata del green pass, che passa da 9 a sei mesi.