Calcio: Vicenza, 6 giocatori e 5 membri dello staff positivi al Covid

Vicenza, 23 dic. - (Adnkronos) - Sono in tutto 11, 6 calciatori e 5 membri dello staff, i positivi al Covid all'interno del gruppo squadra del Vicenza. Lo rende noto il club biancorosso con un comunicato pubblicato sul proprio sito ufficiale. "All'esito dei tamponi molecolari effettuati nella giornata di ieri, la società LR Vicenza comunica che in totale sono emersi 11 casi di positività al Covid-19 all'interno del gruppo squadra, che coinvolgono 6 giocatori e 5 membri dello staff. Tutti i soggetti sono stati posti in isolamento domiciliare, in ottemperanza alle normative sanitarie in vigore. Il restante gruppo squadra verrà nuovamente sottoposto a tampone molecolare nella giornata di domani, venerdì 24 dicembre. Nel frattempo gli allenamenti risultano sospesi sino a nuova comunicazione".