Gli ELLE STYLE AWARDS 2021 si sono conclusi alla perfezione a Shanghai, Cina

- SHANGHAI, 16 dicembre 2021 /PRNewswire/ -- Il 18 novembre 2021 a SHANGRI-LA QIANTAN, SHANGHAI, si sono tenuti gli ELLE Style Awards di ELLE China, con il tema "EAST and BEYOND". La giornata, a cui hanno partecipato quasi 100 celebrità con vari elementi orientali incorporati nel proprio abito, per rispecchiare l'ambiente ricco di installazioni all'avanguardia in stile orientale contemporaneo, ha lanciato un evento pieno di fascino orientale, dando vita a una meravigliosa interpretazione della bellezza contemporanea dell'est.

Sul tappeto rosso, le celebrità hanno portato stili e makeup variegati che rappresentavano la loro interpretazione della bellezza orientale. La serata ha visto la partecipazione dei più eccellenti protagonisti delle copertine di ELLE, svariate star della moda, ecc. Circa un centinaio di celebrity e supermodelle amiche di ELLE hanno partecipato per assistere questo glorioso evento.

Daisy Wang, CEO di Hearst Greater China, Guo Miao, fondatrice e presidente del marchio Mageline, e Nicole Xue, Editor-in-chief di ELLE China, hanno aperto la cerimonia dopo i loro interventi. Durante la serata sono stati annunciati numerosi premi weathervane heavyweight per il settore della moda. Zhang Jiacheng, un eccellente esempio di fotografia in stile orientale retrò, ha ricevuto il premio "Fotografo dell'anno". He Cong, che ha dominato le settimane della moda di quest'anno, ha ricevuto il premio "Supermodella dell'anno". I due giovani designer di talento, influenti a livello internazionale, RUI Zhou/Cihang Chen MÄRCHEN, hanno vinto congiuntamente il premio "Designer indipendente dell'anno". Inoltre, a rappresentare la nuova generazione che prende piede nel settore della moda, Nick Yang ha ottenuto il premio "Fotografo esordiente dell'anno" mentre Gu Xue ha ricevuto il premio "Nuovo volto dell'anno".

Ricordiamo inoltre che tre nuovi premi "Beyond the Boundary", ispirati al tema "EAST and BEYOND", si sono aggiunti agli ELLE Style awards di quest'anno e sono stati assegnati a marchi e organizzazioni che hanno dato il massimo nei rispettivi campi. La Shanghai Fashion Week, impegnata a promuovere lo sviluppo simultaneo del design creativo e dei risultati commerciali del settore della moda cinese in base alla prospettiva locale e internazionale, ha ricevuto il premio "Beyond Boundary Fashion of the Year". Mageline, marchio di skincare di alta gamma che crea in Cina i suoi prodotti con spirito artigianale, ha vinto il premio "Beyond Boundary Brand Power of the Year". Il WWF, che si impegna a tutelare l'ambiente e promuove attivamente lo sviluppo sostenibile del settore della moda, ha ricevuto il premio "Beyond Boundary Charity of the Year".

