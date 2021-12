Covid: Sbrollini (Iv), 'chiusura discoteche scelta miope'

24 dicembre 2021 a

Roma, 24 dic. (Adnkronos) - “La scelta del Governo di chiudere le discoteche è miope perché ancora una volta non comprende che queste attività sono aziende a tutti gli effetti ed hanno il diritto di lavorare come tutti gli altri. I protocolli di sicurezza ci sono ed hanno sempre garantito condizioni di sicurezza sicuramente più efficienti della marea di feste, festini privati all' interno di appartamenti privati". Lo afferma la senatrice Daniela Sbrollini, responsabile Cultura di Italia viva.

"Le capriole del ministero e del Cts hanno veramente stancato, in questo modo umiliando la dignità, la vita e il lavoro degli imprenditori e dei lavoratori del mondo della notte”.