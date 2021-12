Covid: Ruggeri annuncia annullamento concerto e cita Zangrillo sulla 'paranoia da Omicron'

24 dicembre 2021 a

Roma, 24 dic. (Adnkronos) - "Nell'annunciare che il concerto di Nuoro del 29 è annullato come tutti gli altri eventi, noto che qualcuno ancora ragiona". A scriverlo su Twitter, comunicando dunque che il prossimo 29 dicembre non canterà nel capoluogo sardo, è Enrico Ruggeri. L'artista cita, su Twitter, un post del professor Alberto Zangrillo, critico con le misure del governo adottate per contrastare il rialzo dei contagi. "Quando il Paese sarà irrimediabilmente distrutto ne chiederemo ragione agli 'scienziati' e ai 'giornalisti innamorati del Covid19'. #Omicron #Paranoia", scrive il primario del San Raffaele.